Leiter der Gothaer Eckhof-Regelschule geht in den Ruhestand

Detlef Rommert ist Lehrer aus Leidenschaft. Er hört als Leiter der Conrad-Ekhof-Regelschule in Gotha am 31.1.2021 auf und geht in den Ruhestand.

Er gehört zum Inventar – Detlef Rommert hat in 30 Jahren als Leiter der Staatlichen Regelschule in Gotha nicht nur unzählige Schüler, sondern auch Schulbücher, Lehrpläne und Kollegen kommen und gehen sehen. Am 31. Januar ist es für den 64-Jährigen soweit, er tritt den Ruhestand an und übergibt Manuela Heimlich die Leitung der Schule. Der Abschied fällt dem Vollblutlehrer aber nicht leicht, hat er doch mit der Ekhof-Schule sein halbes Leben verbracht.