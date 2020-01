Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kreis Gotha: Lenni ist das erstgeborene Kind im Jahr 2020

Besuch hat sich am Freitag im SRH-Klinikum Waltershausen-Friedrichroda angesagt. Landrat Onno Eckardt (SPD) wird den neuen Erdenbürger des Landkreises Gotha begrüßen. Lenni erblickte am Donnerstag um 3.18 Uhr das Licht der Welt. Für Mutter Sabrina Raab aus Laucha ist es ein Wunschkind. Lenni wog bei seiner Geburt 4200 Gramm, bei einer Größe von 53 Zentimetern. 444 Geburten registrierte die Klinik im vorigen Jahr, 2018 waren es 435. Das Durchschnittsalter der Mütter lag bei 30,8. Lina und Lotta führen die Namensliste an, bei den Jungs Emil und Oskar. Im Helios-Klinikum Gotha gab es 687 Geburten. Emil und Hanna/Hannah waren die häufigsten Namen.