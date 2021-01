Leoparden-Nachwuchs im Tierpark Gotha erkundet Außengehege

Noch zögerlich und meist nur einzeln erkunden die beiden Weibchen, die am 26. September des vergangenen Jahres geboren sind, das neue Terrain.

Gotha Die Besucher müssen sich in Gotha noch gedulden, denn auch dieser Zoo ist wegen des Lockdowns geschlossen.

Seit einigen Tagen darf der Leoparden-Nachwuchs im Tierpark Gotha ins Freie. Noch zögerlich erkunden die beiden Weibchen, die am 26. September des vergangenen Jahres geboren sind, das neue Terrain. Die zwei Raubkatzenkinder sind bereits der vierte erfolgreiche Wurf der Eltern, die zu den nordchinesischen Leoparden gehören.

Mit zehn Tagen hatten die Jungtiere ihre Augen geöffnet. Im Alter von etwa einem Monat fingen sie an, aus ihrer Wurfbox herauszukrabbeln. Am 12. November erhielten sie ihre erste Impfung und den obligatorischen Mikrochip, der sie mit einer Identifikationsnummer kennzeichnet. Bis zur zweiten Impfung einige Wochen später blieben die Leopardenzwillinge in ihren behüteten Innenboxen. Erst danach waren sie ausreichend geschützt, um bei angemessenen Wetterbedingungen mit ihrer Mutter zusammen die Außenanlage kennenzulernen. Der Vater darf bisher nur getrennt von den Jungtieren zu einer anderen Zeit hinaus.

Nordchinesischer Leopard ist vom Aussterben bedroht

Der Tierpark Gotha leistet seit Jahren einen wichtigen Beitrag zur Arterhaltung vom Aussterben bedrohter Tiere - auch beim nordchinesischen Leopard. Die Bestände dieser Leoparden schrumpfen weltweit dramatisch. Sie werden durch die Menschen zurückgedrängt, weil sich die Besiedlung immer mehr ausdehnt.

Leoparden kommen in Afrika vor, in Kleinasien, von Indien bis Sumatra und bis nach Nordchina. Zwar haben sie ein großes Verbreitungsgebiet, aber oft ist es nicht mehr zusammenhängend. Das ist insofern gefährlich, als zu wenig Austausch stattfindet und damit die genetische Vielfalt, die wichtig ist zum Erhalt einer Art, nicht gewährleistet werden kann. Deshalb sei es gut, zersplitterte Territorien für die Leoparden wieder zu verbinden – unter anderem durch Aufforstung in gewissen Korridoren.

Auch der Gothaer Tierpark hat wegen des Lockdowns zum Eindämmen der Corona-Pandemie derzeit geschlossen, aber bis er wieder öffnet, sind die beiden Leopardenkinder sicher schon mutiger geworden, und Besucher werden sie dann gut beobachten können.