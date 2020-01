Leseförderung ist ein Schwerpunkt

Am Dreikönigstag ist im Haus der Generationen eine große Runde versammelt. Die Gäste sind zum Neujahrsempfang gekommen. Die Liste reicht von Haus-Elektriker Jürgen Seiboth bis zu Heike Strumpf, Leiterin der Volkshochschule Gotha.

„Neujahrsempfänge sind mittlerweile bei uns zu einer liebgewordenen Tradition geworden“, sagt Berit Wecker, Leiterin des Mehrgenerationenhauses Waltershausen. Sie bieten die Gelegenheit, Nutzer der Einrichtung, Kooperationspartner und Helfer an einen Tisch zu bringen. „Ohne Unterstützung würde so ein Haus nicht funktionieren“, stellt Berit Wecker fest. Nur mit vier Teilzeitkräften lasse sich ein derart breites Angebot mit Öffnungszeiten nahezu tagtäglich nicht umsetzen. „Wir können auf mehr als 40 Ehrenamtliche bauen“, freut sie sich.

Allgemeine Sozialberatung immer mittwochs von 11 bis 15 Uhr

Das seit 2006 bestehende Haus der Generationen am Schulplatz ist zu einer Anlaufstelle für Jung und Alt geworden, ganz verschiedener Interessengruppen, sagt dessen Leiterin mit Blick auf den Offenen Treff. „Es kommen viele, die Hilfe benötigen“, merkt sie dazu an. Das beginne beim Gespräch und höre längst nicht beim Ausfüllen von Formularen auf. Berit Wecker verweist auf die allgemeine Sozialberatung jeden Mittwoch von 11 bis 15 Uhr. „Sie könnte noch stärker frequentiert werden.“ Bildungsangebote oder Generationenübergreifendes wie „Backen und kochen“ runden das Spektrum ab.

Ein Schwerpunkt ist die Lese-, Schreib- und Rechenförderung. Darauf weist vorm Eingang eine Telefonzelle hin, in der sich Bücher zum Ausleihen auf Regalbrettern stapeln. „Wir planen dieses Jahr dazu eine Bildungsreihe“ – einen Abend mit Buch, der alle zwei Monate stattfinden solle“, sagt Wecker. Die Auftaktveranstaltung steht schon fest: am Valentinstag, Freitag, 14. Februar, 19 Uhr mit dem dazu passenden Motto „Rund um die Liebe“.

Bücher zum Mitnehmen empfohlen finden sich in der Telefonzelle vorm Eingang des Mehrgenerationenhauses Waltershausen. Dessen Leiterin Berit Wecker öffnet die Tür. Foto: Wieland Fischer

Seit der Flüchtlingswelle 2015 liegt ein Hauptaugenmerk auf der Arbeit und die Hilfe für Migranten. Daran habe sich nichts geändert, obwohl die Menschen aus anderen Ländern jetzt vermehrt Sprach- und Integrationskurse besuchen oder in Arbeit sind. Trotzdem kümmern sich nach wie vor zahlreiche Ehrenamtliche weiterhin um Migranten, berichtet Berit Wecker. Es gebe ergänzende Kurse und gelebte Integration, wenn Migranten mit Waltershäusern im Haus der Generationen an einem Tisch sitzen. Das gelinge in wachsendem Maße.

„Sie bringen ja auch was mit, zum Beispiel ihre Küche und Traditionen“, merkt Superintendent Wolfram Kummer an. Bei Kursen wie „Wir kochen durch die Welt“ lerne man viel mit- und voneinander.

Der evangelisch-lutherische Kirchenkreis Waltershausen-Ohrdruf ist Träger des Mehrgenerationenhauses. „Wir sind über die ideelle und finanzielle Unterstützung sehr froh. Ohnedem ließe sich das Haus nicht halten“, betont Berit Wecker. Superintendent Kummer sieht die Trägerschaft als „Teil unseres Auftrages an, Menschen das Evangelium auf ganz unterschiedliche Weise nahezubringen“. Wenn das Leute sind, die ansonsten nicht den Fuß in die Kirche setzen, gebe es ein niedrigschwelliges Angebot, etwa bei Kaffee und Kuchen.

„Alles, was nicht irgendwie mit Verkündigung zusammenzubringen ist, hat mit Kirche nichts zu tun“, sagt Kummer klipp und klar. Seelsorge, diakonische Arbeit sei gelebte Verkündigung. Berit Wecker fasst es zusammen: „Wir wollen für alle ein Anlaufpunkt sein.“

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 9.30 bis 16.30 Uhr, Freitag 9.30 bis 13 Uhr.