Eine mit Büchern verzierte hölzerne Lärmschutzwand macht den neuen Lesegarten in Georgenthal gemütlich.

Lesegarten für die Bibliothek in Georgenthal

Georgenthal. Warum eine Lärmschutzwand für gemütliches Verweilen im Freien nötig ist.

Mit einem Lesefest ist am Sonntag anlässlich des Unesco-Welttages des Buches der Lesegarten der Bibliothek in Georgenthal eröffnet worden. Er soll das Lesen vor Ort in einer schönen Umgebung ermöglichen. Als wesentliches Gestaltungselement ist dafür eine dekorative Schallschutzwand, bestehend aus gestapeltem Holz und Metallträgern, gebaut worden. „Sie soll den Lärm von der Straße abhalten“, sagt Florian Hofmann (CDU), Bürgermeister der Landgemeinde.

Die Terrasse und die Überdachung für den Lesegarten existierten bereits. „Sie waren schon mit der Bibliothek gebaut worden. Jetzt kommen neben einer Leseliege neue Möbel hinzu – Tische ebenfalls aus Baumstämmen und dazu Stühle“, kündigt Hofmann an. Zum Lesefest war der Platz noch für Bierzeltgarnituren genutzt worden, um Sitzmöglichkeiten für die vielen Besucher zu schaffen, für die es Kulinarisches, einen Bücherflohmarkt, Walk-Acts des Gothaer Vereins Art der Stadt, Lesungen, Spurenlesen in Steinen und Musik gab.

Unterstützung von der Gemeinde für die Bibliothek

Die Idee für die Neugestaltung des Außenbereichs sei aus der Bibliothek selbst gekommen. „Wir haben 500 Nutzer und verfügen über 6500 Medien. Das kann sich sehen lassen“, sagt Stefanie Kretschmann, die Leiterin von Bibliothek und Touristinformation, die im Erdgeschoss des Bürgerhauses eine Einheit bilden. Die Gemeinde unterstütze die Bibliothek sehr gut. „Wir können immer wieder neue Bücher in den Bestand aufnehmen, vor allem für Kinder“, so Kretschmann. Für Kindergärten und Schulen gebe es regelmäßig Veranstaltungen – künftig auch im neuen Lesegarten.