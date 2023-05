Lesesessel kommt in Gotha untern Hammer

Gotha. Versteigerung zum Gothardusfest am Samstag im neuen Moses für guten Zweck.

Der von vielen bewunderte Lesesessel, der im alten Moses stand wird versteigert. Der Ohrensessel ist schon was Besonderes, ziert doch die Darstellung eines Bücherregals seinen Polsterstoff. Am Samstag, 6. Mai, um 17 Uhr, werden der ehemalige Ordnungsamtsleiter Michael Brendel, Hoteldirektor Olaf Seibicke und der Geschäftsleiter des Moses, Robert Luhn, das Liebhaberstück versteigern. Ort der Auktion ist das neue Moses am Ekhofplatz. Es ist in diesem Jahr zum ersten Mal eine Außenstelle des Gothardusfests. Der Verein „Gotha glüht“ hat zwei schöne Schmiedestücke spendiert. Olaf Seibicke stellt Eintrittskarten für seine Abende mit Prominenten und einem Vier-Gänge-Menü zur Verfügung und das Moses spendiert Einkaufsgutscheine. Der Erlös der Versteigerung soll dem Verein Helping Angels und dem Verband der Behinderten in Gotha zugute kommen.