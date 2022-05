Lesung in Gotha: Historische Kriminalfälle aus dem Landkreis

Gotha. Mirko Krüger stellt sein Buch über Kriminalfälle im Gothaer Land vor. So bekommt man Tickets.

Gotha ist eine Gegend mit vergleichsweise geringer Kriminalität und doch waren Stadt und Landkreis in der Vergangenheit Schauplätze von teils spektakulären Kriminalfällen, wie Mirko Krüger am Dienstag, 31. Mai, 18.30 Uhr, bei seiner Lesung in der Stadtbibliothek beweist.

Der Journalist stellt dort sein Buch „Tatort Gotha“vor, eine Auskopplung aus der Tatort-Reihe, die Thüringer Kriminalfälle vorstellt. Dabei geht es um die amüsante Hochstapelei des angeblichen Prinzen von Preußen aber auch um die schaurige Verfolgung angeblicher Hexen und natürlich den Kunstraub von 1979 aus Schloss Friedenstein.

Der Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Eintrittskarten gibt es ausschließlich in der Stadtbibliothek unter Telefon: 03621/222670 oder service.bibliothek@gotha.de