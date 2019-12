Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Lesung mit Joachim Gauck in Bad Tabarz

Die Lebensentwürfe, Wertvorstellungen, religiösen und kulturellen Hintergründe der Menschen in Deutschland werden immer vielfältiger – manche empfinden das als Bereicherung, andere als eine Last. In seinem neuen Buch „Toleranz: Einfach schwer“ streitet Bundespräsident a.D. Joachim Gauck für eine kämpferische Toleranz: „Ich war und bin bis heute der Meinung, dass es kein Laisser-faire geben darf gegenüber jenen, die Pluralität und Toleranz mit Füßen treten.“

Am Samstag, 14. Dezember, liest Gauck exklusiv im Kukuna in Bad Tabarz aus seinem Buch, das im Juni dieses Jahres erschienen und ein gemeinsames Projekt mit der Publizistin Helga Hirsch ist. Er möchte den Gästen der Lesung vermitteln, dass Toleranz nicht Gleichgültigkeit bedeutet, sondern Garant eines friedlichen Zusammenlebens in einer pluralistischen Gesellschaft ist. Nur, wer sich seiner eigenen Identität bewusst und sicher ist, könne nach Ansicht der Autoren selbstbewusst in einen Dialog mit anderen treten.

Lesung mit Joachim Gauck am Samstag, 14. Dezember, um 20 Uhr im Kukuna in der Lauchagrundstraße 12 a in Bad Tabarz. Der Eintritt kostet 20 Euro.