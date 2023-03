Lesung mit Winfried Glatzeder in Bad Tabarz

Winfried Glatzeder liest am Freitag, 10. März, aus seiner Autobiografie „Paul und ich“ in der Kukuna in Bad Tabarz.

Seine Autobiografie präsentiert am Freitag, 10. März, der bekannte Schauspieler Winfried Glatzeder. Um 19 Uhr gibt er in der Kukuna in Bad Tabarz, Lauchagrundstraße 12a, eine Lesung aus seinem Buch „Paul und ich“.

Glatzeder gelingt 1973 an der Seite von Angelica Domröse im DEFA-Kultfilm „Die Legende von Paul und Paula“ der Durchbruch. Mittlerweile ist das 50 Jahre her. Jetzt erzählt Winfried Glatzeder aus seinem Leben, das nicht immer von Erfolg gekrönt war. Es folgten Krisen, die sich in Alkoholproblemen und kreativer Erschöpfung niederschlugen. So erzählt die Autobiografie auch von künstlerischer Identitätsfindung und den Schwierigkeiten eines Schauspielerlebens zwischen Ost und West. Bis heute ist Winfried Glatzeder auf Bühne und Leinwand präsent.