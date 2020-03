Einen schönen Blick auf den Gothaer Hauptmarkt mit dem Rathaus hat Herzogin Luise Dorothea von Sachsen-Gotha-Altenburg, deren Denkmal am Schlossberg steht.

Gotha. Ulrike Grunewald liest aus ihrem Buch über die Schwiegermutter Queen Victorias, die nach einem Skandal in die Verbannung geschickt wurde.

Lesung über die Schande der Herzogin Luise in Gothas Loge

Das Gothaer Kulturforum „Die Loge“ lädt am 17. März um 17 Uhr in den Bürgersaal des Historischen Rathauses ein, teilt die Stadtverwaltung mit. Ulrike Grunewald liest aus ihrem Buch „Die Schand-Luise – Der Skandal um Queen Victorias verstoßene Schwiegermutter“. Die ZDF-Redakteurin und Autorin erkundet darin das geheimnisvolle Leben der Herzogin Luise, die im 19. Jahrhundert nach einem aufsehenerregenden Skandal in die Verbannung geschickt wurde.