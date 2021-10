Die Geschichte des Deutschfolk in BRD und DDR beleuchtet Autor Bernhard Hanneken in seinem Buch. (Archiv-Foto)

Lesung zu Deutschfolk in Gotha

Gotha. Autor Bernhard Hanneken liest und spricht im Tivoli in Gotha darüber, wie Deutschfolk in beiden deutschen Staaten entstehen konnte.

Das neue deutsche Volkslied: Autor Bernhard Hanneken liest am Dienstag, 19. Oktober, um 19 Uhr im Tivoli in Gotha aus seinem Buch „Deutschfolk. Das Volksliedrevival in der BRDDR“.

In beiden Staaten handelte es sich um Nischenmusik, die sich als Gegenentwurf zum offiziellen Kulturbetrieb präsentierte. Das Buch von Hanneken geht unter anderem auf die Geschichte des Genres ein. Der Eintritt zu der Lesung ist frei, eine Voranmeldung ist erforderlich per E-Mail an: lzt_pf@tsk.thueringen.de.