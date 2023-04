Letztes Abendmahl entsteht auf Gothas Coburger Platz

Gotha. Der Kirchenkreis Gotha beteiligt sich mit 13 Darstellern an einer besonderen Oster-Aktion.

Am Mittwoch vor Ostern, dem 5. April, wird das Abendmahl in Gotha auf die Straße gebracht, und zwar in Form des berühmten Gemäldes von Leonardo da Vinci vom letzten Abendmahl Christi mit seinen Jüngern. Hinter der Inszenierung auf dem Coburger Platz stecken Pfarrerinnen, Pfarrer und Mitarbeitende des Kirchenkreises Gotha.

Dreizehn Personen werden ab 11 Uhr auf dem Coburger Platz in Gotha-West eine lange Tafel aufbauen. Der Tisch wird gedeckt, die Darstellerinnen und Darsteller nehmen Platz und beginnen zu essen. Dann friert die Szene ein und verwandelt sich langsam in eine Nachempfindung des berühmten Mailänder Wandgemäldes von Leonardo da Vinci.

Eigentlich ist die Aktion, die auf das Projekt „Mahl ganz anders!“ zurückgeht, für den Gründonnerstag gedacht, an dem Christinnen und Christen an den Tag des letzten Abendmahls erinnern. In Gotha wird sie in diesem Jahr auf den Mittwoch vor Ostern vorgezogen. Am Abend des Gründonnerstags wurde Jesus verraten und verhaftet. Seit 15 Jahren sind Theater-Performances nach dem Motto „Mahl ganz anders“ in Deutschlands Städten am Gründonnerstag zu sehen. Initiator war die Webseite evangelisch.de.