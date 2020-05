Der Raps steht in voller Blüte. Hier auf den Feldern vor Wahlwinkel und Waltershausen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Leuchtendes Farbspektakel

In knallgelbes Licht getaucht präsentieren sich derzeit die Felder und Äcker im Gothaer Land. Wohin man schaut blühende Rapsfelder, so wie hier entlang der Bahnstrecke der Thüringer Waldbahn und Straßenbahn zwischen Schnepfenthal und Wahlwinkel. In diesem Jahr hat das Farbspektakel etwas früher begonnen, als die Jahre zuvor. Wer es noch genießen möchte, sollte sich beeilen, denn die die Blütenpracht ist nur wenige Wochen im Wonnemonat Mai zu bestaunen.