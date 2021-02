Christian Döbel ist der FDP-Kreisvorsitzende im Landkreis Gotha. Der Kreisverband hat Vorschläge zur Schule in der Corona-Krise und Kritik am Bildungsminister.

Waltershausen FDP-Kreisverband Gotha mit fünf Forderungen an Ministerium und Schulträger

Ein Mindestmaß an Präsenz und ausreichend Online-Unterricht flächendeckend umzusetzen, habe der Thüringer Bildungsminister Helmut Holter nicht ansatzweise geschafft, kritisieren die Gothaer Liberalen den aktuellen Zustand an den Schulen im Freistaat in der Corona-Ausnahmesituation.