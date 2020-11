Lichterzauber in Mechterstädt

Ein Lichtkünstler initiiert am Ersten Advent in Mechterstädt an der Marienkirche Spiel der Farben.

Notzeiten machen erfinderisch: Weil pandemiebedingt dieses Jahr auch in Mechterstädt kein Weihnachtsmarkt sein darf, startete die Gemeinde mit einer Illumination in die vorweihnachtliche Zeit. Am Abend des ersten Advent versetzte Lichtgestalter Tobias Mathes aus Weimar die Marienkirche auf dem Schulhög in ein Farbenspiel, das von verschiedenen Orten aus angesehen werden konnte. Vier Stunden lang wechselten sich Effekte ab, die insbesondere den Turm des Gebäudes in dekoratives Licht tauchten.