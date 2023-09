Liebhaber von Langhaarkatzen haben die Auswahl im Tierheim Gotha

Acht Perser-Mischlinge sind im Gothaer Tierheim „Arche Noah“ gelandet.

In unserer heutigen Folge von „Tiere suchen Menschen“ stellen wir stellvertretend für acht Perser-Mischlinge zwei Katzenmädchen vor. Sie kommen alle aus einer Wohnungshaltung und sind am Anfang fremden Menschen gegenüber etwas scheu. Das gibt sich aber sehr schnell, sagt Tierheim-Leiterin Kathrin Matthieß. Liebhaber können sich zwischen vier Mädchen und vier Buben entscheiden. Die Katzen sind ungefähr zwei bis vier Jahre alt. Da sie bisher nur in einer Wohnung lebten, sollen die Miezen entweder wieder in eine Wohnungshaltung kommen oder könnten auch kontrollierten Ausgang bekommen. Auch ein gesicherter Balkon wäre gut im neuen Revier.

Dieses Weibchen ist eins von acht Perser-Mischlinge, die im Tierheim gelandet sind. Foto: Kathrin Matthieß

Freunde der Langhaarkatze wissen, dass diese Tiere sehr pflegeaufwendig sind. Sie müssen regelmäßig gekämmt werden, sonst verfilzt ihr Fell. Artgenossen gegenüber sind die Miezen sehr aufgeschlossen und könnten auch zu schon vorhandenen Katzen, wenn diese offen für Freunde sind. Die Stubentiger werden einzeln, aber gerne auch zu zweit abgegeben. Hält man die Katze als reine Wohnungskatze, ist es für die Tiere zu zweit viel schöner.

Weitere Informationen im Tierheim „Arche Noah“ unter Telefon: 03621/755425