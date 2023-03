Lieder und Rezepte aus Taiwan in Gotha

Gotha. Der Weltgebetstag wird im Landkreis Gotha in zahlreichen Kirchgemeinden gefeiert.

Chinesisch (Mandarin) wird am Freitag, 3. März, mancherorts im Landkreis Gotha gesungen, vielerorts weltweit. Beim diesjährigen Weltgebetstag richten ökumenische Gottesdienste unter dem Motto „Glaube bewegt“ den Blick auf Taiwan. Dessen mächtiger Nachbar, die Volksrepublik China, bedroht seit Jahren den Fortbestand des Inselstaats.

Beitrag zum besseren Verständnis zwischen Ländern und Religionen

„Den Weltgebetstag verstehe ich als Beitrag zum besseren Verständnis zwischen Ländern, Ethnien und Religionen. Das braucht die Welt im Moment sehr dringend“, sagt Antje Naumann aus Gotha. Sie gehört einer Gruppe von Frauen aus der evangelischen und katholischen Kirchengemeinde Gotha an, die den Gottesdienst in der Bonifatius-Gemeinde gestalten, außerdem Antje Ehlers, Angela Fuhrmann, Steffi Hannig, Emma Höhne, Manuela Höhne, Ruth Rosch, Iris Schrader. Die musikalische Begleitung übernehme die altbewährte „Weltgebetstagsband“ (Jens Goldhardt, Jochen und Robert Franz).

Anders als auf Plakaten angekündigt, finde der Gottesdienst nicht im Gemeindesaal der Bonifatius-Gemeinde, sondern in der geheizten Kirche statt, Beginn: 19.30 Uhr. Um 19 Uhr gebe es eine Einstimmung mit Bildern und Liedern. Nach dem Gottesdienst im Jugendraum der Gemeinde werden Kostproben aus der Küche Taiwan angeboten.

Die werden auch in Apfelstädt in der Pfarrscheune gereicht. Die Feier in der Kirche, Beginn: 18 Uhr, wird von Posaunenchor, Orgel und Ukulele-Spielerin begleitet. 19 Uhr beginnen Andachten mit anschließenden Verkostungen in Neudietendorf (Saal der Brüdergemeine) und im Pfarrhaus Ingersleben.

Veranstaltungen zum Weltgebetstag: www.kirchenkreis-gotha.de.