Liederbuch und Musik aus der Schtetl-Welt

Gotha. Zwei Veranstaltungshöhepunkte im „Tivoli“ Gotha im Rahmen der Jüdisch-Israelischen Kulturtage im Freistaat.

Die Jüdisch-Israelischen Kulturtage Thüringen bereichern auch das Kulturleben in Gotha. Am Samstag gibt es dazu gleich zwei Höhepunkte in der Gedenkstätte „Tivoli“.

Zunächst stellt die Gothaer Autorin Judy Slivi den jüdischen Arzt Fritz Noack und seine Rolle in der jüdischen Jugendbewegung in den Mittelpunkt ihres Vortrages. Dessen Lebensweg wurde schon von mehreren Historikern thematisiert. Diesmal nimmt die Autorin sein Wirken in eben dieser Jugendbewegung unter die Lupe. Noack stand in Gotha einer vergleichsweise kleinen Ortsgruppe vor, die allerdings sehr aktiv war. Sie bekam sogar ein eigenes Liederbuch – herausgegeben von Fritz Noack.

Fritz Noack ist der einzige jüdische Kreisarzt in Thüringen

„Das unterschied sich von anderen Liederbüchern für junge Menschen vor allen dadurch, dass sich kein einziges Lied darin fand, in dem Krieg verherrlicht oder zu den Waffen gerufen wurde“, so Slivi.

Noack war ein Deutscher jüdischen Glaubens, der in der Gesellschaft integriert war. In Thüringen war er der einzige Jude, der das Amt des Kreisarztes ausübte. Doch der immer mehr wachsende Antisemitismus in seiner Heimat verstärkte Noacks Engagement in der zionistischen Bewegung. Nach der Machtergreifung der Nazis 1933 musste er Deutschland verlassen und ging nach Palästina, wo er maßgeblich am Aufbau des Gesundheitssystems arbeitete und Israel bei der Weltgesundheitsbehörde vertrat.

Das Liederbuch ist nun neu aufgelegt, kommentiert und mit Noacks Biografie versehen worden. Judy Slivi stellt ihr Werk mit dem Titel „Im Land der Sehnsucht – ein Leben in Freiheit“ am Samstag vor. Im zweiten Teil des Abends erwartet die Besucher ein Konzert.

Kateryna Ostrovka, aufgewachsen in Russland und der Ukraine, und Jonas de Rave, Belgien, stellen traditionelle Lieder und weitgehend unbekannte Archivfunde vor, welche vom Alltag, Widerstand, Feminismus und von der Arbeit erzählen. Zudem erklingen moderne Vertonungen von Gedichten jiddischer Dichterinnen wie Rokhl Korn und Anna Margolin, ferner Werke von Dovid Hofshteyn. Hofshteyn war Mitglied der Kiewer Kulturliga und des Jüdischen Antifaschistischen Komitees und wurde 1952 in der „Nacht der ermordeten Dichter“ im Geheimdienstgefängnis Lubjanka in Moskau ermordet. Er gehört zu den wichtigsten Autoren jiddischer Lyrik. Das Spektrum des Konzerts verbindet Klezmer und jiddisches Liedgut mit brasilianischer, kolumbianischer und kapverdischer Folklore in inspirierender Form.

Die aus Kiew stammende, in Hamburg ansässige Sängerin, Gitarristin und Komponistin Kateryna Ostrovska ist erfolgreich „über kulturelle Grenzen hinweg“ (NDR Kultur). Jonas de Rave ist ein in Gent (Belgien) lebender Multiinstrumentalist (Akkordeon, Klavier, Tsimbl) der sich neben Klezmer viel mit brasilianischer, kolumbianischer und kapverdischer Folklore beschäftigt. Beide arbeiten seit sechs Jahren zusammen und geben der Schtetl-Welt (jiddische Wort für Städtchen) jiddischer Lieder stets einen unverwechselbaren weltbürgerlichen Touch.

Infos: https://www.tivoli-gotha.de/, Tel.: Di.-Do., 10-16 Uhr, 03621 / 704127. Tivoli Gotha: Samstag, 11. März 2023, 19.30 Uhr.