Lieferdienst ins Haus im Kreis Gotha

Zwar ist der Bauernmarkt der TZG (Tierzucht-Genossenschaft) Ernstroda GmbH als Lebensmittelversorger geöffnet, doch angesichts der Situation des Bestrebens nach Kontaktvermeidung bietet das Unternehmen inzwischen einen Lieferservice an. Damit sollen Kunden im Umkreis von zehn Kilometer um die Produktionsstätten herum angesprochen werden. Das sind zum Beispiel Georgenthal, Friedrichroda mit Finsterbergen, Teile von Waltershausen und Petriroda.

Im Falle einer großen Bestellung kann die Entfernung in Ausnahmefällen auch mal ein paar Kilometer mehr betragen, räumt Simone Hartung, eine der beiden Geschäftsführer der TZG, ein. Doch vor allem wolle man die Stammkunden weiter bedienen. Unter Telefon: 03623/361510 werden Dienstag bis Donnerstag von 7 bis 16 Uhr und Freitag von 7 bis 12 Uhr die Bestellungen entgegen genommen. Auslieferungsfahrten gibt es Donnerstag und Freitag von 14 bis 18 Uhr. Gezahlt wird bar oder per EC-Karte. Da die Vorbereitung der neuen Ernte, die Betreuung der Tiere und die Arbeit in der Fleischerei weiter gehen müssen, hat die TZG für die Auslieferungsfahrten einen neuen Mitarbeiter engagiert, der nun mit einem Kühlfahrzeug mit TZG-Loge unterwegs ist. Die TZG Ernstroda ist in der Region vor allem durch Rinderzucht und Verwertung bekannt.