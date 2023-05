Doris Wiegand von den Gothaer Linken am Gedenkstein für die antifaschistischen Widerstandskämpfer.

Linke im Kreis Gotha: Krieg in der Ukraine beenden

Gotha. Vertreter der Fraktion die Linke in Gotha haben am 8. Mai den Opfern des Zweiten Weltkrieges gedacht.

Mitglieder der Gothaer Linken gedachten am 8. Mai, dem 78. Tag der Befreiung vom Faschismus und der Opfer des Zweiten Weltkrieges. Unter der Leitung von Doris Wiegand, Mitglied des Kreisvorstandes der Linken, wurden auf dem Gothaer Hauptfriedhof Blumen niedergelegt.

Der 8. Mai sei ein Tag, der zum Nachdenken anrege. „Wir erleben heute, dass diejenigen, die die meisten Opfer im Zweiten Weltkrieg über sich ergehen lassen mussten, Kriegsverbrechen in der Ukraine begehen“, sagt Wiegand. Deshalb sei der 8. Mai in diesem Jahr ein Tag des Erinnerns, aber auch ein Tag, an dem Russland aufgefordert wird, den Krieg zu beenden und sich aus der Ukraine zurückzuziehen.