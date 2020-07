Gotha. Sascha Bilay, Thüringer Landtagsabgeordneter der Fraktion Die Linke, ist am Donnerstag in der Gothaer Innenstadt unterwegs.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Linke-Landtagsabgeordneter Sascha Bilay kommt nach Gotha

Sascha Bilay, Thüringer Landtagsabgeordneter der Fraktion Die Linke, ist am Donnerstag in der Gothaer Innenstadt unterwegs. Ab 12 Uhr steht der Abgeordnete am Infostand für Fragen der Bürger bereit. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, will der Landtagsabgeordnete der Linken mit einem Infostand zwischen Neumarkt und Erfurter Straße den Gothaer Bürgern bei Fragen und Problemen Rede und Antwort stehen. Bilay will nicht nur über seine Arbeit im Landtag berichten, sondern auch Anregungen mitnehmen.