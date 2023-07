Liora erhält einen vollen Spendentopf

Gotha. Deutsche Fernsehlotterie fördert Begegnungsstätte im Augustinerkloster Gotha mit 31.000 Euro

31.000 Euro hat die Begegnungsstätte Liora von der Deutschen Fernsehlotterie erhalten. Deren Sprecher Stephan Masch hat Tanja Schreyer (Diakoniewerk Gotha), Liora-Leiterin Sabine Hertzschuch und Landrat Onno Eckert (der Landkreis steuert rund 70.000 Euro jährlich für Liora bei) dazu einen Scheck übergeben. Das Geld soll helfen, Personalkosten aufzustocken, sagt Masch. Die Fernsehlotterie schütte in einer einmaligen Aktion 34 Millionen Euro für soziale Projekte in Deutschland aus, weil Hilfe in Krisen-/Inflationszeiten Not tue. Die Mittagstafel bei Liora werde stärker besucht, von 50 bis 75 Gästen täglich. Zuvor seien es ein Drittel weniger gewesen, so Sabine Hertzschuch. Wegen steigender Arbeit sei mehr Koordination nötig.