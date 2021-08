Das Zinzendorfhaus in Neudietendorf

Literarischer Garten im Zinzendorfhaus in Neudietendorf

Neudietendorf. Im Literarischen Garten im Zinzendorfhaus in Neudietendorf können sich Bücherfreunde über Gelesenes austauschen.

Die Evangelische Akademie öffnet am Mittwoch, 25. August, von 17 bis 19 Uhr im Zinzendorfhaus Neudietendorf einen Literarischen Garten. Es gibt es noch zwei freie Teilnahmeplätze. „Wir freuen uns über kurzentschlossene Anmeldung“, teilt Studienleiterin Sabine Zubarik mit.

Bei dieser Veranstaltung sind Bücherfreunde eingeladen, sich in kleiner Runde über Gelesenes auszutauschen, welche Lektüre sie in den vergangenen Wochen beschäftigt, erfreut oder geärgert hat. Egal ob klassischer Weltbestseller, neu entdeckter Roman oder spannendes Sachbuch. Am Ende gibt es die Gelegenheit, Ausgelesenes zu tauschen. Die Teilnahme ist kostenfrei. Bei schlechtem Wetter ist für einen Innenraum gesorgt.

Eine kurze Anmeldung per mail an zubarik@ev-akademie-thueringen.de ist erforderlich.