Live-Musik in Bad Tabarz

Bad Tabarz. Am Kukuna und im Biergarten Deysingslust ist in dieser Woche Musik zu hören.

Auch in dieser Woche gibt es in Bad Tabarz Live-Musik zu hören. Am Donnerstag, 29. Juli, tritt das Duo Comeback um 19 Uhr am Kukuna auf. Besucher können sich auf Rock- und Popsongs, Schlager, Countrymusik sowie Stimmungshits von damals bis zu aktuellen Ohrwürmern freuen. Dazu spielt das Duo eigene Lieder.

Am Freitag geht der Bad Tabarzer Musiksommer in eine neue Runde mit der Stötzer-Band. Im Biergarten Deysingslust spielt sie ab 19 Uhr Tanz- und Unterhaltungsmusik auf eine Art, die seit 1982 Tradition hat. Zu hören ist ein Repertoire, das sich quer durch die Genres bewegt, sich jedoch vor allem auf Oldies konzentriert.

Darauf folgt am Samstag Thomas Schäfer, der ab 19 Uhr im Biergarten Deysingslust mit Gitarre und Mundharmonika seinem Idol Neil Young nacheifert. Neben Folk gibt es zudem deutsche Melodien aus den Zwanziger- bis Siebzigerjahren zu hören, sowie eigene Werke.

Das Wochenende schließen am Sonntag, 15 Uhr, Karin Roth und der Tabarzer Trachtenverein mit einem Kurkonzert an der Deysingslust ab. Angekündigt werden berühmte Lieder, Trachten und Tänze des Trachtenvereins, dem auf bodenständige Weise der Spagat zwischen Traditionspflege und Unterhaltung gelingt.