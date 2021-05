Lkw-Fahrer baut mit 2 Promille Unfall - Unfall in der Kreuzung

Die Meldungen der Polizei für den Kreis Gotha.

Lkw-Fahrer baut mit 2 Promille Unfall

Am Dienstagnachmittag kam es nach 16 Uhr in der "Lange Straße" in Wechmar zu einem Zusammenstoß zwischen PKW und LKW. Der 54-Jähriger Fahrer eines Iveco kollidierte während eines Rangiervorgangs mit dem Opel einer 65-Jährigen, welcher am Fahrbahnrand geparkt war. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten der Gothaer Polizei fest, dass der LKW-Fahrer offenbar unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Test ergab einen Wert von über 2 Promille Atemalkohol. Es folgte die Blutentnahme im Krankenhaus und die Sicherstellung des Führerscheins. Zu dem erwartet den Mann jetzt ein Strafverfahren.

Unfall auf der Kreuzung

Ohrdruf (ots)

Am Mittwochmorgen kam es kurz vor 5 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B247 in Ohrdruf. Eine 24-Jährige war mit ihrem Ford aus Richtung Ohrdruf kommend auf der Bundesstraße in Richtung Gotha unterwegs, als im Kreuzungsbereich B247/Hohenkirchener Straße die Ampel auf Rot stand.

Sie übersah offenbar das Ampelsignal und fuhr in die Kreuzung ein. Eine 57-Jährige fuhr gleichzeitig mit ihrem Seat auf der Hohenkirchener Straße in Richtung Westfalenstraße. Es kam zur Kollision, wobei an beiden Fahrzeugen entsprechender Sachschaden in einer Gesamthöhe von ca. 7.500 Euro entstand. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.

