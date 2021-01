Lob des ländlichen Raumes

Mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung lebt in Städten. Zwar tritt diese Tendenz besonders auffällig in Afrika und Asien auf, doch sie gilt auch für Europa. Wenn es um die Gesundheit geht, ist das eine schlechte Tendenz. Denn wo viele Fremde eng beieinander sind, in Bussen, Bahnen, Warteräumen, Tunneln und Einkaufszentren, verbreitet sich jede Infektionskrankheit gut.

Wer auf dem Lande wohnt und da auch arbeiten kann, könnte einmal mehr Glück haben. Weil es weniger enge Kontakte mit anderen Menschen gibt, weil es vielleicht auch einfacher ist, eine gesunde Lebensweise mit viel Bewegung an frischer Luft zu pflegen.

Immer wieder höre ich die Klage, die Mieten in den Städten seien so hoch und der Wohnraum so knapp. Und dann wieder von verwaisenden Dorfkernen und Leerständen in Kleinstädten. Vielleicht kehrt diese Krise die Tendenz ein wenig um. Das hätte noch einen anderen Effekt, da alles, was in den großen Städten verbraucht wird, da hinein gebracht werden muss und die Abfall-Produkte wieder hinaus. Schlecht für die Umwelt, aufwendig und teuer. Würden regionale Stoffkreisläufe nun gestärkt, wäre das ein kleiner Gewinn aus der Krise für alle.