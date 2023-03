Löfflerschule öffnet ihre Türen

Die Löfflerschule Gotha gibt Besuchern Einblicke in ihren Tages- und Unterrichtsablauf.

Gotha. Gothaer Europaschule stellt ihr Spektrum am Montag, 13. März, Besuchern vor

Die Europaschule „Josias Friedrich Löffler“ öffnet am Montag, 13. März, von 16 bis 18 Uhr ihre Schultüren. Interessierte Eltern, Großeltern und zukünftige Schülerinnen und Schüler können sie in Augenschein nehmen. Tagesablauf im Hort, Bastelangebote, Lesen und Schreiben in Klasse 1, Lernspiele im Unterricht der Grundschule und Schulsozialarbeit werden Besuchern vorgestellt, teilt die Stadtverwaltung Gotha mit. Den Eltern sollen Tipps für einen gelungenen Schulstart der zukünftigen ABC-Schützen gegeben werden. Die Schulleitung werde über das Schulkonzept informieren und sonstige organisatorische Fragen beantworten.