Löwenköpfe als Balkonträger und Turmzier als Krönung

Friedrichroda. In der Schweizer Straße Friedrichroda erstrahlen denkmalgeschützte Villen in der Pracht des Kurhausstils des 19. Jahrhunderts.

Wer ein Haus aus der Gründerzeit restauriert, kann Geschichten erzählen. Die handeln von Handwerkern und Historie, Geduld und Geld, Liebe und Leidenschaft zum Detail. Rolf Frühauf könnte ein Buch dazu verfassen. Denn nicht nur ein Haus hat der Hörselgauer mit seinem Sohn Georg, der sein Glück im Westen gemacht hat, und der Familie in Friedrichroda herrichten lassen, sondern derer drei in der Schweizer Straße. Zwei in der Reihe sind Villen und als Kulturdenkmale im Thüringer Denkmalbuch eingetragen. Ein Nachbarhaus haben Frühaufs gleich mit behandelt. Ein weiteres ist in der Planung. „Wir betrachten das als ein Ensemble“, sagt Rolf Frühauf. Am Schreibersweg ist ein fünftes in Arbeit.

Löwenköpfe stützenden Balkon der Villa Nr 17. Foto: Wieland Fischer