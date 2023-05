Logistiker aus Gotha mit weiterem Standort in Elxleben

Gotha. Die Gothaer Twenty 5 Logistik übernimmt die Warenwirtschaft für die Neumann-Verlage und will perspektivisch weitere Stellen schaffen.

Der Lagerlogistikanbieter Twenty 5 Logistik aus Gotha hat die komplette Logistik für die Neumann-Verlage übernommen. Das auszuliefernde Sortiment umfasst unter anderem Kalender der Marken Alpha Edition, Becker Joest Volk, Domberger, Dumont und Geo. Für die Lagerung, Kommissionierung und Auslieferung an Handelskunden habe Twenty 5 Logistik einen zusätzlichen Standort in Elxleben bei Erfurt angemietet. Dort werde auch das Projektgeschäft der Neumann-Verlage mit weiteren Zusatzleistungen abgewickelt. Twenty 5 Logistik baue damit sein Portfolio im Bereich Medienlogistik aus, heißt es in einer Mitteilung. Rund 70 Prozent der Kunden entstammen dem Verlagswesen. Zum Start der langfristig ausgelegten Zusammenarbeit mit den Neumann Verlagen würden zusätzliche Mitarbeiter eingesetzt. Perspektivisch weitere Stellen in Elxleben besetzt werden.

Seit fast 30 Jahren realisiere das Unternehmen in Gotha maßgeschneiderte Lösungen für Kunden, sagt Geschäftsführerin Annett Hofmann. Um die notwendigen Lagerkapazitäten bereitzustellen, habe sich das Unternehmen für eine gut angebundene Bestandsimmobilie in der Nähe zum Erfurter Kreuz mit der A 4 und A 71 entschieden.