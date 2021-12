Lohn-Plus im Baugewerbe in Gotha ab Anfang Dezember spürbar

Gotha. Gewerkschaft spricht von einer Beschäftigungsoffensive. Das Baugewerbe im Landkreis Gotha entwickelt sich auf lange Sicht positiv.

„Die Zahl der Bauarbeiter im Landkreis Gotha wird steigen“, ist sich Ralf Eckardt von der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) sicher. Der Vorsitzende der IG BAU Erfurt spricht von einer Beschäftigungsoffensive, die auf den Bau im Kreis Gotha zukomme. Denn mit den heute rund 1550 Baubeschäftigten sei das, was die Ampel-Koalition vorhabe, nicht zu schaffen. Für den Neubau von Wohnungen und auch für das klima- und seniorengerechte Sanieren werde jede Hand gebraucht.

Dazu passe das Lohn-Plus, das die Gewerkschaft jetzt erreicht hat: einen Anstieg von 8,5 Prozent in drei Schritten. Ziel sei, dass in Zukunft jeder Facharbeiter im Osten genau so bezahlt werde wie im Westen. Die erste Lohnerhöhung müsse schon Anfang Dezember, wenn der November-Lohn kommt, auf dem Konto sein. Dazu kommt noch eine Einmalzahlung von 220 Euro als Corona-Prämie.

TLZ-Newsletter für Gotha Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Auch das Azubi-Portemonnaie werde dicker. Und zusätzlich gebe es jetzt zum ersten Mal eine generelle Entschädigung für die oft langen Fahrten zu den Baustellen. Das Wegezeit-Geld soll kommen und ab 2023 in voller Höhe gezahlt werden. Für jeden Weg zur Baustelle bekommen Bauarbeiter künftig – je nach Fahrstrecke – zwischen sechs und acht Euro pro Tag zusätzlich, so die Gewerkschaft. „Das macht aufs Jahr gerechnet rund 1500 Euro netto mehr im Portemonnaie. Für den Fall, dass die Distanzen zwischen Bauunternehmen und Baustelle zu groß sind, um sie täglich zu fahren, haben IG BAU und Bau-Arbeitgeber je nach Entfernung eine Wegezeit-Entschädigung zwischen 18 und 78 Euro pro Woche vereinbart.

Das Baugewerbe im Landkreis Gotha entwickelt sich auf lange Sicht positiv (unsere Zeitung berichtete). Die Umsatzproduktivität, also der erwirtschaftete Umsatz pro Beschäftigtem, hat sich von 2010 zu 2020 beinahe verdoppelt.

2010 lag der Landkreis Gotha bei der Umsatzproduktivität im Thüringer Vergleich noch an letzter Stelle, nun befindet sich die Region auf der 6. Position des Vergleichs, des das Thüringer Landamt für Statistik aufmacht. 167.825 Euro erwirtschaftet jeder Mitarbeiter jährlich im Schnitt.