Lohnende Aktionen beim Frühlingsfest in Gothas Gemeinschaftsgarten

Gotha. Der Gothaer Wildwuchs-Gemeinschaftsgarten feiert Frühlingsfest. Besonders für Radfahrende lohnt sich ein Besuch.

Im Wildwuchs-Gemeinschaftsgarten in Gotha wird am Sonntag, 16. April, ab 10 Uhr Frühlingsfest gefeiert. Besucherinnen und Besucher erwartet in der Enckestraße (rechts neben der Tankstelle) eine Pflanzen- und Samentauschbörse. Zudem können Radfahrende ihr Fahrrad codieren lassen, um es so vor Diebstahl zu schützen. Warum das Codieren wichtig ist, erklärt Margret Seyboth vom ADFC Thüringen. 2022 habe die Zahl der Fahrraddiebstähle bundesweit erheblich zugenommen.

Neben einem hochwertigen Schloss und einem sicheren Stellplatz schrecke auch der Buchstaben-und-Zahlen-Code am Rahmen Diebe ab. „Dies gilt übrigens nicht nur für Fahrräder, sondern auch für Kinderwagen, Fahrradanhänger, Akkus, Rollatoren“, so Seyboth.

Zur Codierung wird ein Eigentumsnachweis für das Rad benötigt, etwa die Rechnung. Der Kassenbon reicht nicht aus. Zudem braucht es einen Identitätsnachweis wie einen Personalausweis und bei E-Bikes den Akkuschlüssel. Das Codierformular kann zuvor zweifach ausgedruckt und ausgefüllt werden. Dann gibt es 2 Euro Rabatt.

Codierformular downloaden: thueringen.adfc.de/artikel/fahrradcodierung-wie-weshalb-und-wo