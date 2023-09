Luchs im Tierpark Gotha: Vortrag und Pilotprojekt

Gotha. Experte Silvester Tamás spricht über Wiederansiedlung der Raubkatze in Thüringen

Der Naturschutzbund Gotha (Nabu) ist am Freitag, 22. September, im Tierpark Gotha mit Silvester Tamás und seinem Multimediavortrag „Der Luchs in Deutschland und Europa“ zu Gast. Im Jahr 2018 gelang im Tierpark Gotha die Nachzucht der Karpatenluchse, die im darauffolgenden Jahr Bestandteil eines Auswilderungsprojektes der „Western Pomeranian Nature Society“ und des WWF im Nordwesten Polens wurden. Mit diesem Artenschutzengagement sei der Tierpark nur zu gern Gastgeber für den Multimediavortrag „Der Luchs in Deutschland und Europa“, den der Naturschützer Silvester Tamás am Freitag um 19 Uhr im Tierpark-Café präsentiere, teilt Miriam Reichart, Sprecherin der Kultourstadt Gotha mit, die den Tierpark betreibt.

Silvester Tamás gehört zur Landesarbeitsgruppe Wolf und Luchs des Nabu Thüringen und leitet das erste Luchsprojekt im Freistaat. Silvester Tamás informiert über die Lebensweise des Eurasischen Luchses und wie der Mensch zum Schutz der gefährdeten Tiere beitragen kann.

Die Veranstaltung ist offen für alle interessierten Besucher, der Eintritt frei. Der Treffpunkt ist die neue Tierparkkasse, aus Richtung Ohrdrufer Straße erreichbar.