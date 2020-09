Reformation geht weiter: Christfried Boelter eröffnet im Informationszentrum in Reinhardsbrunn die erste Regionalkonferenz für West- und Südthüringen zum Thema Thüringer Lutherweg und Bibel 500.

Reinhardsbrunn. Touristiker sammeln in Reinhardsbrunn Ideen zur Vorbereitung der kommenden Reformationsjubiläen Thüringer Lutherweg und Bibel 500

Lutherweg-Anrainer stricken an einem neuen Netzwerk

Das nächste Reformationsjubiläum bahnt sich an. 2021und 2022 stehen die Feierlichkeiten zu 500 Jahre Widerrufsverweigerung und 500 Jahre Übersetzung des neuen Testaments vor der Tür. Die Mitarbeiter des Vereins Kirche und Tourismus in Reinhardsbrunn gehen daran, Veranstaltungen anzuschieben und Verbindungen herzustellen. Sie stricken an einem Netzwerk der Lutherweg-Anrainer.