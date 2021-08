Mähdrescher fährt gegen Baum - Auto gestohlen

Die Meldungen der Polizei für den Kreis Gotha.

Hyundai Tucson in Gotha gestohlen

In der Zeit von Dienstag von 17. August bis Samstag gegen 8.30 Uhr wurde in Gotha, in der Kindleber Straße/An der Ostbahn ein Hyundai Tucson aus dem Baujahr 2019 mit dem Kennzeichen GTH-PC438 entwendet. Der PKW war ordnungsgemäß am Straßenrand abgeparkt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Bezugsnummer: 0193460.

Mähdrescher fährt gegen Baum: Hoher Schaden

Am Samstag gegen 23 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der K 4 zwischen Warza und Bufleben. Ein 55jähriger Mähdrescher Fahrer verlor aufgrund eines Reifenschadens die Kontrolle über seinen Mähdrescher und kollidierte mit einem ca. 8 Meter hohen Baum. Verletzt wurde der Fahrer nicht. Am Mähdrescher entstand ein erheblicher Schaden von ca. 15.000 Euro. Der Baum musste durch die Feuerwehr gefällt werden, der Schaden an diesem wurde auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Für die Bergung wurde die Straße voll gesperrt.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen

