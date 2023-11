Märchen, Turmbläser und vieles mehr

Die Ohrdrufer Schlossweihnacht am ersten Adventswochenende soll wie vergangenes Jahr am Freitag mit einem Umzug vom Markt zum Schloss Ehrenstein eröffnet werden. 17 Uhr geht es los.

Kreis Gotha. Ausgehtipps für das erste Adventswochenende im Kreis Gotha: Schlossweihnacht in Ohrdruf beginnt mit Laternenumzug. Tambach-Dietharz starten mit Pyramidenschieben in den Advent. Was der Veranstaltungskalender noch zu bieten hat.

Die kommenden Wochenenden stehen im Zeichen von Advents- und Weihnachtsmärkten. Sie sind so dicht gedrängt wie selten. Laut Kalender stehen nur drei Wochen dafür zur Verfügung. Am vierten Advent ist Heiligabend. Hier eine Auswahl der Weihnachtsmärkte am ersten Advent im Kreis Gotha.

Ohrdrufer Schlossweihnacht ist vom 1. bis zum 3. Dezember in und um Schloss Ehrenstein angesagt. Sie beginnt 17 Uhr einem Laternenumzug Freitagabend vom Markt zum Schloss. Dort treten Nicole Trunt mit Weihnachtsliedern und die Schlossband EOB mit Weihnachts-Oldie-Rock auf. Samstag und Sonntag beginnt das Programm jeweils um 14 Uhr. Samstag 16 Uhr und am Sonntag 14.30 Uhr spielt die Theatergruppe „Die Michels“ der Regelschule Ohrdruf dort das Märchen „Frau Holle“. Ponyreiten, nostalgisches Riesenrad, Turmbläser, Drehorgelspieler, Auftritte von Kindergärten und Schulen runden das Programm ab.

Die Bergmänner der Tambacher Weihnachtspyramide werden am ersten Adventssonntag angeschoben. Der Start ist 15 Uhr und damit Beginn des Adventsmarktes. Foto: Frauke Wagner (Archiv)

In Wangenheim geht es am Freitag 17.30 mit Adventsbegrüßung in der Kirche los. Eine Blaskapelle spielt Weihnachtslieder, die Krippenausstellung bei Hans Herr, Lindenallee 115, ist geöffnet. Der Adventsmarkt spielt sich Samstag, 2. Dezember, rund ums Heimatmuseum ab. Eröffnung ist 14 Uhr. Ab 15 Uhr heißt es für Kinder im Märchenkeller: Es war einmal. . . – mit anschließender Bescherung.



Erster Advent

im Bachstammort Wechmar

Das Landhaus Studnitz in Wechmar präsentiert sich am Freitag und Samstag weihnachtlich geschmückt, mit Händlern im Hof und Musikanten, an beiden Tagen jeweils ab 17 Uhr. Am Freitag 17 Uhr ziehen die Wichtel aus der „Wichtelburg“ mit den Wechmarer Mühlenpfeiffern von ihrer Burg zum Landhaus Studnitz und gestalten ein Programm im Hof. Dann spielen die Nessetaler Blasmusikanten auf. 19 Uhr wird im Landhauses gesungen. Am Samstag 18.30 Uhr stimmt dazu die Ukulele-Gruppe aus Georgenthal weihnachtliche Weisen an. Am Sonntag ab 14 Uhr heißt es „Fröhlich sein und singen“ in der Viti-Kirche mit Karolin sowie singenden und klingenden Nachwuchskünstlern. Im Anschluss schmückt der WCV den Christbaum auf den Marktplatz. Dazu gibt es Glühwein.

Der Platz des Vorwerks Mühlbeg ist bereis mit Schnee bedeckt. Am ersten Adventssonntag wird er voller Stände und Leute sein, zum Adventsmarkt ab 14 Uhr. Foto: Wieland Fischer

In Langenhain mischt sich am Samstag zum Markt vor der Alten Schule Abschiedsstimmung. Der langjährige Vereinsvorstand um Elke Ortlepp soll verabschiedet werden.

Ernstrodaer eröffnen Reigenin der Stadt Friedrichroda

In Friedrichroda wird es in allen Ortsteilen am ersten Advent weihnachtlich. Ernstroda richtet einen Adventsmark aus. Am Sonntag 15 Uhr beginnt das Bühnenprogramm mit vielen Überraschungen auf dem Kirchplatz. Für das leibliche Wohl sorgen die Ernstrodaer Vereine.

Am Samstag ab 17 Uhr gibt der Phoenix-Chor Walterhausen in der Kirche des Ortsteils Cumbach ein Konzert. Anschließend geht es zum gemütlichen Beisammensein ins Dorfgemeinschaftshaus.

Zum Adventskonzert „Blech trifft Orgel“ in der Blasiuskirche Friedrichroda spielen eine Brass-Band und Organist Tom Anschütz. Das Konzert beginnt 17 Uhr.

In Finsterbergen wird am Sonntag 16.30 Uhr der Weihnachtsbaum erleuchtet. Mit weihnachtlichen Klängen der Heimatkapelle Finsterbergen, einem Kinderprogramm der Kita Waldwichtel und Bratwurst und Glühwein.





Weitere Veranstaltungen

im Advent:

Boilstädt: Dorfweihnacht im Wiesengrund, Samstag, ab 15 Uhr

Ingersleben: Adventsmarkt auf dem Ingerslebener Gutshof, Samstag, 2. Dezember

Seebergen: Siebter Adventsmarkt, Freitag und Samstag, 1. und 2. Dezember

Mühlberg: Advent im Vorwerk in der Kulturscheune, Sonntag, 3. Dezember, ab 14 Uhr

Siebleben: Adventshof mit Glühweinfete in der Weimarer Straße 191, Samstag, 2. Dezember, ab 17 Uhr

Kornhochheim: Adventszauber auf dem Dorfplatz, Samstag, 2. Dezember

Kleinrettbach: Weihnachtsbaumstellen an der St. Severi Kirche, Samstag, 2. Dezember

Apfelstädt: Adventskonzert der Adjuvanten in der St. Walpurgis Kirche, Samstag, 2. Dezember

Sonneborn: Weihnachtsmarkt, Samstag, 2. Dezember

Georgenthal: Weihnachtsbasteln mit alten Buchseiten in der Bibliothek, Freitag, 1. Dezember

Wipperoda: Zweiter Adventsmarkt im Kulturraum, Samstag, 2. Dezember, ab 11 Uhr

Georgenthal: Adventsmarkt auf dem Schloßplatz, Samstag, 2. Dezember, 14 bis 18 Uhr

Gospiteroda: Weihnachtsmarkt auf dem Dorfplatz, Sonntag, 3. Dezember

Tambach-Dietharz: Traditionelles Pyramidenanschieben auf dem Schützenplatz, Samstag, 2. Dezember, 15 Uhr