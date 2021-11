Märchenwanderung in den Lauchagrund bei Bad Tabarz

Bad Tabarz. Olaf Blechschmidt führt durch die zauberhafte Umgebung von Bad Tabarz.

Kennen Sie den Riesen von den Backofenlöchern oder das Gesicht an der langen Bank? Es handelt sich um zauberhafte Orte im Lauchagrund bei Bad Tabarz. Dorthin führt am Freitag, 5. November, von 9 bis 12 Uhr eine Wanderung mit Olaf Blechschmidt, kündigt Kurchef Marcel Wedow an. Treffpunkt ist die Touristinformation Bad Tabarz, Lauchagrundstraße 12a.

Anmeldung in der Touristeninformation unter Telefon: 036259/5600.