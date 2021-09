Gotha. Der AfD-Abgeordnete Birger Gröning will ein Zeichen gegen Kriminalität auf dem Coburger Platz in Gotha setzen.

Eine Mahnwache auf dem Coburger Platz in Gotha plant am Samstag, 11. September, um 9 Uhr der Landtagsabgeordnete Birger Gröning (AfD). Damit wollen er und sein Team er ein Zeichen gegen Gewalt und Kriminalität in dem Wohnviertel setzen, kündigt Gröning an. Zudem wird ein 24-Stunden-Infostand aufgebaut.