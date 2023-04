Maibäume in Friedrichroda und den Ortsteilen

Friedrichroda. Freiwillige Feuerwehren stellen die Bäume auf. Dazu gibt es meist noch musikalische Unterhaltung.

Das Maibaumsetzen durch die freiwillige Feuerwehr findet am Sonntag, 30. April, um 17 Uhr auf dem Kirchplatz statt. Kinder dürfen der Feuerwehr helfen, den Kranz zu schmücken, heißt es in einer Mitteilung des Kur- und Tourismusamtes. Das Aufstellen wird auch in diesem Jahr vom Oldie- und Jugendfanfarenzug Friedrichroda begleitet. Musikalisch sorgt auch der „Der Wintersteiner“ für Unterhaltung.

In Ernstroda wird der Maibaum am 30. April um 18 Uhr am Denkmalplatz gesetzt. In Cumbach stellt der Dorfverein den Maibaum am 29. April um 16 Uhr auf dem Dorfplatz. In Finsterbergen wird der Maibaum am 29. April um 17 Uhr an der Kurpromenade durch die Feuerwehr gesetzt. Die Veranstaltung wird von der Heimatkapelle Finsterbergen begleitet.