Malerei und Fotografien in Schnepfenthal im Fokus

Die Doppelausstellung der beiden Künstler Roland Scharff (links) und Werner Straube endet am Sonntag. Dann wird in der GutsMuths-Gedächtnishalle umgebaut, um Platz für die nächste Schau zu schaffen.

Schnepfenthal. Vom Großtauschtag für Briefmarken- und Münzfreunde bis hin zur Malerei und Fotografie reicht das Spektrum in der GutsMuths-Halle.

Briefmarken- und Münzfreunde kommen am Samstag, 16. Oktober, auf ihre Kosten. Grund: In der GutsMuths-Gedächtnishalle in Schnepfenthla veranstalten die Briefmarken- und Münzfreunde Gotha ihren vierten Großtauschtag. Kleine und große Sammler können an diesem Tag und bei freiem Eintritt ihre Briefmarken und Münzen tauschen oder auch von den Experten schätzen lassen.

Nur noch bis Sonntag, 17. Oktober, haben Besucher der Gedächtnishalle Gelegenheit einen Blick in die Ausstellung „Zeit nicht verstreichen, sondern sinnvoll füllen“, der beiden Künstler Werner Straube aus Gotha und Roland Scharff aus Friedrichroda, zu werfen. Bereits in der kommenden Woche wird dort die nächste Sonderausstellung aufgebaut, die sich der Malerei und Fotografie widmet. Zu sehen sein werden dann Bilder von Steffi Kohl aus Gotha sowie Schwarz-Weiß-Fotografien von Ulrich Breßling-Rothe, der Momentaufnahmen aus Asien präsentiert.

Eröffnet wird die Vernissage am 23. Oktober um 11 Uhr. Die Ausstellung läuft bis zum 21. November.