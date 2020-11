Manche Wörter kommen und gehen

Das zweite Teil-Lockdown-Wochenende bricht an. und Sie, liebe Leser, haben hoffentlich noch genug Beschäftigungsideen mit minimalem Fremdkontakt auf Lager, um an diesem Samstag nicht in Corona-Lethargie zu verfallen. Falls nicht, lohnt sich ein Blick auf unsere Kommunikation. Denn die deutsche Sprache macht endlose Aneinanderreihungen möglich, wie mein erster Satz beweist. Und sie leistet sich sieben Wochentage mit acht Namen.

Was ich Samstag nenne, kennen die meisten von ihnen eher als Sonnabend. Damit verortet mich meine Sprachwahl in Gotha falsch. Denn es gibt einen sogenannten Samstags-Äquator, der auf der Deutschlandkarte von Westen her einen Bogen um Thüringen macht. Ganz Süddeutschland und ein großer Teil des Westens ist so vom Sonnabend abgeschnitten.

An jüngere Generationen kommt der Sonnabend jedoch deutschlandweit kaum noch ran. Dabei ist der Sonnabend ein Anglizismus. Aus dem Altenglischen stammend wurde er von christlichen Missionaren nach Deutschland gebracht, um dort den Samstag zu verdrängen, der auf den jüdischen Ruhetag Sabbat verweist.

Wer sich also über Wortungetüme wie „googlen“, „Selfie“ und „Influencer“ beschwert, sollte wissen, dass Angliszismen kommen und gehen. Manche zumindest.