Manches ist widersprüchlich

Wir sind nicht unhöflich, wir sind umsichtig. So steht es auf Schildern im Rathaus Ohrdruf. Aufs Händeschütteln wird in Zeiten der Ausbreitung des Coronavirus’ verzichtet, aber ein Lächeln bekommen Besucher trotzdem, verspricht der Hinweis.

Wir begrüßen Sie mit Herz – nicht mit der Hand. Das wird in einer Bankfiliale in Gotha kundgetan. Und es hat seine Berechtigung angesichts dieser Lungen-Krankheit, die so neu ist und deshalb Umsicht wie bei den beiden genannten Beispielen erfordert.

Allerdings ist es nicht so, dass ich Händeschütteln, diese typische Begrüßung, ganz vermeide. Ich lege es nicht darauf an, doch in den vergangenen Tagen hat auch bei manchem meiner Gesprächspartner die Macht der Gewohnheit diesen Reflex noch ausgelöst.

Unverständlich ist für mich, dass einerseits bundesweit empfohlen wird, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern abzusagen, andererseits aber bei den Fußball-Bundesligaspielen bisher zigtausende Fans auf den Rängen saßen. Und was ist mit den großen Einkaufsläden, ob Lebensmittel-, Möbel-oder Baumärkte, wo sich zum Beispiel samstags die Kunden regelrecht drängen?

Da hilft wohl nur wie so oft im Leben, mit gesundem Menschenverstand das Beste aus der Situation zu machen – mit Umsicht, aber ohne Sorglosigkeit.