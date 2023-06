Mange frei in Friemar

Nach 2018 gastiert der Projektzirkus André Sperlich wieder im Rahmen einer Projektwoche in Friemar an der Grundschule „Immertal“

Friemar. Zirkus Sperlich bildet Grundschüler zu Akrobaten, Jongleuren, Zauberern oder Clowns aus

In Friemar heißt es jetzt: Manege frei! Bis Dienstag, 27. Juni, gastiert der Projektzirkus André Sperlich an der Grundschule „Immertal“. Das Zirkuszelt sei auf der Wiese neben der Sporthalle im Schuchardtsweg aufgeschlagen, teilt Schulleiterin Heike Kessel mit. Alle Kinder der Grundschule sollen innerhalb einer Woche zu Akrobaten, Jongleuren, Zauberern oder Clowns ausgebildet werden. Was sie einstudiert haben, das können zu den öffentlichen Vorstellungen am Ende der Projekttage Eltern, Großeltern und Freunde der Grundschule sehen. Die Darbietungen werden am Montag, 26., um 17 Uhr sowie am Dienstag, 27. Juni, um 10 und 17 Uhr gezeigt. Der Eintritt für Erwachsene kostet zwölf, für Kinder drei Euro.