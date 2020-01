Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mangold-Grab in Gotha kann saniert werden

Ein weiteres historisches Grab auf dem Hauptfriedhof in Gotha kann dieses Jahr saniert werden. Das kündigte Knut Kreuch (SPD), der Gothaer Oberbürgermeister, am Donnerstag an. „Wir haben die nötige Summe so gut wie zusammen – dank vieler Spender“, sagte er. Die Kulturstiftung Gotha hatte mit 8000 Euro das Startkapital für das Vorhaben zur Verfügung gestellt.

Der Förderverein des Gymnasiums Ernestinum steuerte 5000 Euro bei. Denn die Grabstätte erinnert an die in Gotha geborene bedeutende Wissenschaftlerin Hilde Mangold, die 1918 ihr Abitur am Ernestinum machte, was damals für Mädchen noch ungewöhnlich war. Sie forschte zu Embryonen und starb bereits mit 26 Jahren durch einen Unfall.

240 Euro kamen bei Spendenführungen der Gothaer Stadtführer herein. Zudem warb Kreuch mit einer besonderen Idee weitere 8738, 50 Euro ein. „Ich habe mich mit einem Brief an promovierte Frauen und Wissenschaftlerinnen der Stadt gewendet, und 50 folgten meiner Bitte um einen Beitrag für die Sanierung des Gedenkortes.“

Die Arbeiten für die Restaurierung des Metallzaunes und der beiden Grabsteine – es handelt sich um das Familiengrab Pröscholdt, Hilde Mangold war gebürtige Pröscholdt – könnten nun ausgeschrieben werden. Zur Einweihung der sanierten Gedenkstätte sollen alle Spender eingeladen werden.