Mann auf Müllauto wird in Gotha von Auto erfasst und schwer verletzt

Gotha. Am frühen Freitagnachmittag kam es zu diesem Unfall und einer Vollsperrung.

Nach Angaben der Polizei fuhr am Freitag gegen 13.20 Uhr eine 58-jährige Frau in Gotha auf der Dorotheenstraße in Richtung Waltershäuser Straße. Als sie dabei ein stehendes Müllauto überholen wollte, erfasste sie einen Mitarbeiter, der demnach auf einem Trittbrett des Müllautos stand. Der 23-Jährige wurde schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gefahren werden.

Die Dorotheenstraße musste für eine halbe Stunde gesperrt werden.