Mann baut zwei Unfälle in Günthersleben-Wechmar

Gleich zwei Verkehrsunfälle kurz hintereinander verursachte ein 65-jähriger Audi-Fahrer am Samstagmorgen. Zunächst befuhr er gegen 10.30 Uhr die Brückenstraße in Richtung Burgenlandallee und stieß dort gegen einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten Pkw VW, wie die Polizei berichtet.

Im Anschluss verließ der Mann mit seinem Auto die Unfallstelle unerlaubt und verursachte beim Abbiegen von der Gutenbergstraße in die Straße am Oberried einen zweiten Unfall mit einem entgegenkommenden Opel. Der Unfallschaden beträgt laut Polizei insgesamt mehrere Tausend Euro.

Die Polizei ordnete zur Ermittlung der Unfallursache unter anderem eine Blutentnahme an, da die Einflussnahme von Medikamenten auf die Fahrtüchtigkeit des 65-Jährigen nicht ausgeschlossen werden könne. Die Polizei Gotha hat die Ermittlungen unter anderem wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen.