Mann flüchtet mit Drogen und widersetzt sich - 18-Jährige landet nach Kettenreaktion im Garten - Schlägerei

18-Jährige landet nach Kettenreaktion im Garten

Mann flüchtet mit Drogen und leistet Widerstand

Ein 20-Jähriger sollte am Samstag gegen 9:40 Uhr in der Gothaer Bertha-von-Suttner-Straße kontrolliert werden. Unmittelbar nach dem Ansprechen flüchtete der Mann vor den Polizisten. Nach kurzer Verfolgung konnte der Mann eingeholt werden. Anschließend leistete er Widerstand und wehrte sich gegen die Fesselung. Es wurde niemand verletzt. Bei der Durchsuchung des 20-Jährigen wurden mehrere Drogen bei ihm gefunden. Der Mann muss sich nun wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und illegalen Drogenbesitz verantworten.

Rote Ampel überfahren: Nach Kettenreaktion im Garten gelandet

Eine überfahrene rote Ampel löste am Freitagnachmittag in der 18.-März-Straße in Gotha eine Kettenreaktion aus. Eine 18-jährige Kia-Fahrerin fuhr von der Reinhardsbrunner Straße kommend in Richtung Ampelkreuzung Waltershäuser Straße. An der Ampel übersah sie das Rotlicht und kollidierte mit einer 37-jährigen Fordfahrerin, welche Grün hatte. Durch die Kollision mit dem Kia kam der Ford nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Gehwegspoller. Anschließend fuhr der Pkw über den Gehweg hinweg durch eine Grundstückshecke und landete schließlich in einem Garten.

Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Das Fahrzeug der Geschädigten musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 12.500 Euro.

Pkw-Scheiben eingeschlagen

Unbekannte warfen zwischen Freitag, 14 Uhr, und Samstag, 10:30 Uhr, in der Hospitalgasse in Gotha an einem Peugeot die Scheiben ein. Einzig die Windschutzscheibe blieb unversehrt. Der Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Gotha (Tel. 03621/781124) unter der Bezugsnummer 0052485/2020 entgegen.

Schlägerei vor Waltershäuser Einkaufsmarkt

Am Freitag gegen 21.54 Uhr teilten Bürger der Polizei mit, dass mehrere Unbekannte einen Mann verprügeln. Die Täter ließen kurze Zeit später von ihrem Tun ab und flüchteten mit mindestens einem Fahrzeug. Der Mann wurde leicht verletzt und zunächst zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei Gotha bittet um weitere Zeugenhinweise unter 03621-781124 (Bezugsnummer 52252)

Mehrere Kelleraufbrüche in Gotha: Zeugen gesucht

Zwischen Freitag, 14.30 Uhr, und Samstag, 8 Uhr, kam es in der Herbsleber Straße in Gotha zu einem Kellereinbruch. Aus dem Kellerabteil eines Rentners wurde eine Kettensäge im Wert von 90 Euro entwendet. Bereits in der Nacht zuvor wurde im selben Mehrfamilienhaus der Keller einer Frau aufgebrochen. Hier entwendeten die Täter zwei Rucksäcke. Zeugen werden gebeten, sich jeweils an das Telefon 03621/781124 unter den Bezugsnummern 0052413/2020 oder 0052035/2020 zu wenden.

