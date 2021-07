Mann in Gotha beleidigt, angegriffen und verletzt

Gotha. Der 34-Jährige musste danach ins Krankenhaus.

Am Donnerstag kam es gegen 15 zu einer körperlichen Auseinandersetzung zweier Personen in der Robert-Blum-Straße in Gotha. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei beleidigte ein derzeit Unbekannter einen 34 Jahre alten Mann zunächst und griff ihn anschließend an. Der 34-Jährige verletzte sich dabei und kam zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus. Die Polizei sucht derzeit Zeugen.

Hinweise zum Täter nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0160954/2021) entgegen.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen