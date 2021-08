Mann legt sich auf Straße: Mehrere Autos müssen ausweichen - Mann nach Diebstahl in Haft

Das sind die Meldungen der Polizei für den Kreis Gotha.

Pkw in Gotha zerkratzt

Am Montag parkte ein 65-Jähriger gegen 17 Uhr seinen Kia in der Sundhäuser Straße in Boilstädt bei Gotha. Als er Dienstagmorgen gegen 7 Uhr zu seinem Fahrzeug zurück kam, stellte er fest, dass der Lack durch Unbekannte zerkratzt wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1500,- EUR. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 zu melden (Bezugsnummer 0189565/2021).

37-Jähriger nach räuberischem Diebstahl in Haft

Bereits am 21. Juli betrat ein Mann einen Verbrauchermarkt in der Jüdenstraße in Gotha und entwendete sechs Parfumflacons im Gesamtwert von ca. 450,- EUR. Eine Mitarbeiterin versuchte den 37-Jährigen an der Flucht zu hindern. Dabei wirkte er körperlich auf die 47-Jährige ein, welche verletzt wurde und medizinisch versorgt werden musste. Der Täter konnte festgenommen werden. Der Mann aus Gotha war in der Vergangenheit bereits wegen ähnlicher Delikte in Erscheinung getreten. Die Staatsanwaltschaft erließ gegen den 37-Jährigen Haftbefehl. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Aggressiver Mann legt sich auf Straße: Mehrere Autos müssen ausweichen

Gegen 13 Uhr erhielt die Gothaer Polizei am Dienstag die Mitteilung über einen Mann, welcher sich in der Bebelstraße offenbar auf die Fahrbahn gelegt hatte und somit den fließenden Verkehr behinderte. Der 35-Jährige stand augenscheinlich unter Alkoholeinfluss und reagierte aggressiv auf die Beamten.

Er musste in Gewahrsam genommen werden. Nach bisherigen Erkenntnissen wichen mehrere Fahrer auf die Gegenfahrbahn aus, um nicht mit dem 35-Jährigen zusammen zustoßen. Die betroffenen Verkehrsteilnehmer und Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 03621-781124 zu melden (Bezugsnummer 0190030/2021).

