Mann stürzt in Gotha aus dem dritten Stock und verletzt sich schwer

Gotha. Beim Versuch, über mehrere Balkone auf seinen eigenen zu klettern, ist in Gotha ein Mann abgestürzt und hat sich schwer verletzt.

Ein Mann ist in Gotha von einem Balkon im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses gestürzt und hat sich schwer verletzt. Der 34-Jährige versuchte am Freitag über mehrere Balkone in seine Wohnung im Westen der Stadt zu klettern, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dabei verlor er den Halt stürzte in die Tiefe.

Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Warum der Mann über den Balkon seine Wohnung betreten wollte, war zunächst unklar.