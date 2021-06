Mann stürzt in Neudietendorf ins Gleis und wird schwer verletzt

Neudietendorf. Vor allem ein Arzt unter den Ersthelfern verhinderte wohl Schlimmeres. Die Polizei sucht dringend Zeugen.

Am Mittwoch stürzte ein Mann am Bahnhof in Neudietendorf ins Gleis. Die Ursache dafür ist laut Bundespolizei bisher unbekannt.

Der Mann fiel mit dem Rücken auf die Schienen und klagte danach über starke Schmerzen. Zwei Reisende halfen der Person sofort und holten ihn aus dem Gleisbereich heraus. Glücklicherweise befand sich unter den Reisenden ein Arzt und konnte direkt mit der Erstversorgung beginnen. Die verletzte Person wurde ins Krankenhaus gebracht und musste am Rücken operiert werden.

Die Bundespolizei bittet um Mithilfe: Sie sucht Passanten, die sich an diesem Tag am Bahnsteig in Neudietendorf aufhielten und den Hergang beobachten konnten. Wer Hinweise zu diesem Vorfall geben kann, meldet sich bei der Bundespolizeiinspektion Erfurt unter der Rufnummer +49(0)361 550581022

